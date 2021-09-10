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Ураган обрушився на пляжі Мексики

Автор: Анастасія Рокитна

На пляжі Мексики обрушився ураган "Олаф". Його швидкість досягає 155 кілометрів на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Місцева влада повідомила про повалені дерева і відключення електрики в Лос-Кабос. Були відкриті укриття для евакуацій у деяких районах. На тихоокеанському узбережжі Мексики немає нафтових об'єктів, але є туристичні об'єкти.

Урагани поширюються по південній частині Баха-Каліфорнія-Сур.

"Олаф" продовжить рух на північний захід до п'ятниці, потім вночі поверне на захід і до вечора суботи рушить на південний захід. Очікується, що ураган ослабне в п'ятницю і в вихідні, просуваючись сушею.

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Мексика