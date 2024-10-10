Ураган "Мілтон" накрив Флориду. Що відомо про наслідки руйнівної стихії у США

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Де вже пронісся "Мілтон" і куди прямує

"Мілтон" обрушився на узбережжя штату Флорида як шторм 3-ї категорії у середу близько 20:30 (за місцевим часом) зі швидкістю вітру понад 195 км/год, спричинивши шквал торнадо та повені.

Ще до того, як стихія завдала основного удару, торнадо (їх було зареєстровано в штаті щонайменше 19) та зливи на його периферії знеструмили сотні тисяч абонентів.

Відомо, що "Мілтон" вийшов на сушу на центральному західному узбережжі Флориди в районі острова Сієста-Кі поблизу міста Сарасота. У місті Сент-Пітерсберг за час негоди випало понад 400 мм - опадів. При цьому половина з них вилилася ще до того, як центр "Мілтона" вийшов на сушу.

Метеорологи звертають увагу, що в Лондоні, який має репутацію "дощового міста", наприклад, на рік у середньому випадає менше ніж 600 мм опадів.

Фото: супутниковий знімок урагану "Мілтон" над Флоридою, зроблений 10 жовтня (noaa.gov)

Пізніше, через зниження швидкості вітру до близько до 160 км/год, "Мілтон" послабили до урагану 2-ї категорії. Втім, він продовжив залишатися небезпечним. У багатьох місцях Флориди, зокрема у сусідньому з містом Сент-Пітерсберг Тампі видано повторні попередження про загрозу паводків.

За останніми даними від американського Національного центру вивчення ураганів, "Мілтон" ослаб до 1-ї категорії. Зараз його центр знаходиться за 105 км від мису Канаверал у Флориді. Максимальна швидкість вітру складає 150 км/год. Найбільш сильні дощі наразі йдуть у районі міста Орландо, що знаходиться на північний захід від центру урагану.

Фото: "Мілтон" приніс із собою сильні вітри, зливи та повені (Getty Images)

І хоча центр "Мілтона" рухається у бік Атлантичного океану, він поки що пройшов лише невелику частину шляху. Тому він залишається руйнівним ураганом і, за прогнозом центру, залишиться таким до виходу в океан.

Фото: "Мілтон" ослаб до урагану першої категорії (weather.com)

Знеструмлення, руйнування та жертви

Внаслідок стихії понад 2,2 млн будинків і підприємств були знеструмлені у Флориді. Найбільше відключень в окрузі Харді, а також у сусідніх округах Сарасота та Манаті.

Також ураган спричинив численні руйнування. Зокрема через потужний вітер знищив дах бейсбольного стадіону "Тропікана-Філд" у місті Сент-Пітерсберг. На телебаченні показали, як тканина, що служить дахом куполоподібної будівлі, була розірвана на шматки. Момент потрапив на відео.

Ураган зруйнував близько 125 будинків, більшість з яких були мобільними. Відомо жертв стихії, зокрема в окрузі Сент-Люсі. Крім того, щонайменше 2 смерті були зареєстровані у спільноті для пенсіонерів у Форт-Пірсі. При цьому точна кількість загиблих не називається.

Відомо, що ще перед приходом "Мілтону" зі штату було евакуйовано близько 5 мільйонів осіб. При цьому влада видала розпорядження про обов'язкову евакуацію в 15 округах Флориди із загальним населенням близько 7,2 млн людей.

Фото: у ніч проти 10 жовтня на американський штат Флорида частково накрив потужний ураган (Getty Images)

Хоча прогнозувалося, що місто Тампа візьме на себе основний удар стихії, губернатор штату Флорида Рон Десантіс припустив, що Тампа-Бей все ж зможе уникнути значних руйнувань і швидко відновити морські перевезення після шторму.

Втім, поки "Мілтон" залишається надзвичайно небезпечним штормом, здатним спричинити смертельні штормові хвилі, сильні вітри та раптові повені в центральній частині Флориди.

Реакція політиків на ураган

Президент США Джо Байден своєю чергою виступив із застереженням про загрозу, яку несе ураган "Мілтон", підкресливши його надзвичайну руйнівну силу. Він і закликав людей шукати безпечні місця для укриття та засудив поширення дезінформації щодо шторму, назвавши такі дії "антиамериканськими".

Як передає Reuters, кандидат у президенти США від республіканців республіканець Дональд Трамп намагався зобразити реакцію Білого дому на недавні шторми як "неефективну".

"Це шкодить тим, хто потребує допомоги", - заявив Байден, звертаючись до тих, хто поширює дезінформацію про ураган та реакцію влади.

На запитання, чому Трамп поширює дезінформацію, Байден відповів, що не знає.

Чинна віцепрезидентка та кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс також виступила із заявою. Вона зазначила, що "вводити в оману людей, які відчайдушно потребують допомоги, це небезпечно і неприпустимо".