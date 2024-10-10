Ураган "Мілтон" накрив Флориду. Що відомо про наслідки руйнівної стихії у США

У ніч на 10 жовтня потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення. Відомо про жертви, внаслідок стихії мільйони людей залишилися без світла.
РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало головне про наслідки урагану і наскільки потужним "Мілтон" є на цю мить.
"Мілтон" обрушився на узбережжя штату Флорида як шторм 3-ї категорії у середу близько 20:30 (за місцевим часом) зі швидкістю вітру понад 195 км/год, спричинивши шквал торнадо та повені.
Ще до того, як стихія завдала основного удару, торнадо (їх було зареєстровано в штаті щонайменше 19) та зливи на його периферії знеструмили сотні тисяч абонентів.
Відомо, що "Мілтон" вийшов на сушу на центральному західному узбережжі Флориди в районі острова Сієста-Кі поблизу міста Сарасота. У місті Сент-Пітерсберг за час негоди випало понад 400 мм - опадів. При цьому половина з них вилилася ще до того, як центр "Мілтона" вийшов на сушу.
Метеорологи звертають увагу, що в Лондоні, який має репутацію "дощового міста", наприклад, на рік у середньому випадає менше ніж 600 мм опадів.
Пізніше, через зниження швидкості вітру до близько до 160 км/год, "Мілтон" послабили до урагану 2-ї категорії. Втім, він продовжив залишатися небезпечним. У багатьох місцях Флориди, зокрема у сусідньому з містом Сент-Пітерсберг Тампі видано повторні попередження про загрозу паводків.
За останніми даними від американського Національного центру вивчення ураганів, "Мілтон" ослаб до 1-ї категорії. Зараз його центр знаходиться за 105 км від мису Канаверал у Флориді. Максимальна швидкість вітру складає 150 км/год. Найбільш сильні дощі наразі йдуть у районі міста Орландо, що знаходиться на північний захід від центру урагану.
І хоча центр "Мілтона" рухається у бік Атлантичного океану, він поки що пройшов лише невелику частину шляху. Тому він залишається руйнівним ураганом і, за прогнозом центру, залишиться таким до виходу в океан.
Внаслідок стихії понад 2,2 млн будинків і підприємств були знеструмлені у Флориді. Найбільше відключень в окрузі Харді, а також у сусідніх округах Сарасота та Манаті.
Також ураган спричинив численні руйнування. Зокрема через потужний вітер знищив дах бейсбольного стадіону "Тропікана-Філд" у місті Сент-Пітерсберг. На телебаченні показали, як тканина, що служить дахом куполоподібної будівлі, була розірвана на шматки. Момент потрапив на відео.
Ураган зруйнував близько 125 будинків, більшість з яких були мобільними. Відомо жертв стихії, зокрема в окрузі Сент-Люсі. Крім того, щонайменше 2 смерті були зареєстровані у спільноті для пенсіонерів у Форт-Пірсі. При цьому точна кількість загиблих не називається.
Відомо, що ще перед приходом "Мілтону" зі штату було евакуйовано близько 5 мільйонів осіб. При цьому влада видала розпорядження про обов'язкову евакуацію в 15 округах Флориди із загальним населенням близько 7,2 млн людей.
Хоча прогнозувалося, що місто Тампа візьме на себе основний удар стихії, губернатор штату Флорида Рон Десантіс припустив, що Тампа-Бей все ж зможе уникнути значних руйнувань і швидко відновити морські перевезення після шторму.
Втім, поки "Мілтон" залишається надзвичайно небезпечним штормом, здатним спричинити смертельні штормові хвилі, сильні вітри та раптові повені в центральній частині Флориди.
Президент США Джо Байден своєю чергою виступив із застереженням про загрозу, яку несе ураган "Мілтон", підкресливши його надзвичайну руйнівну силу. Він і закликав людей шукати безпечні місця для укриття та засудив поширення дезінформації щодо шторму, назвавши такі дії "антиамериканськими".
Як передає Reuters, кандидат у президенти США від республіканців республіканець Дональд Трамп намагався зобразити реакцію Білого дому на недавні шторми як "неефективну".
"Це шкодить тим, хто потребує допомоги", - заявив Байден, звертаючись до тих, хто поширює дезінформацію про ураган та реакцію влади.
На запитання, чому Трамп поширює дезінформацію, Байден відповів, що не знає.
Чинна віцепрезидентка та кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс також виступила із заявою. Вона зазначила, що "вводити в оману людей, які відчайдушно потребують допомоги, це небезпечно і неприпустимо".
Нагадаємо, що руйнівний "Мілтон" застав штат Флориду у той момент, коли він не встиг ще оговтатися від спустошливого урагану "Хелен". Внаслідок якого загинули понад дві сотні людей та були знищені багато об'єктів комунікації та інфраструктури в Північній Кароліні, Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннессі та Вірджинії.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: американський Національний центр вивчення ураганів, публікації Associated Press, CNBC, CNN, BBC та Reuters.
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