Ураган "Милтон" накрыл Флориду. Что известно о последствиях разрушительной стихии в США

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Где уже пронесся "Милтон" и куда следует

"Милтон" обрушился на побережье штата Флорида как шторм 3-й категории в среду около 20:30 (по местному времени) со скоростью ветра более 195 км/ч и повлек шквал торнадо и наводнения.

Еще до того, как стихия нанесла основной удар, торнадо (их было зарегистрировано в штате не менее 19) и ливни на его периферии обесточили сотни тысяч абонентов.

Известно, что "Милтон" вышел на сушу на центральном западном побережье Флориды в районе острова Сиеста-Ки вблизи Сарасоты. В городе Сент-Питерсберг за время непогоды выпало более 400 мм - осадков. При этом половина из них вылилась еще до того, как центр "Милтона" вышел на сушу.

Метеорологи обращают внимание, что в Лондоне, который имеет репутацию "дождевого города", например, на год в среднем выпадает менее 600 мм осадков.

Фото: спутниковый снимок урагана "Милтон" над Флоридой, сделанный 10 октября (noaa.gov)

Позже, из-за снижения скорости ветра до около 160 км/ч, "Милтон" ослабили до урагана 2-й категории. Впрочем, он продолжил оставаться опасным. Во многих местах Флориды, в частности в соседнем с городом Сент-Питерсберг Тампе выданы повторные предупреждения об угрозе паводков.

По последним данным от американского Национального центра изучения ураганов, "Милтон" ослаб до 1-й категории. Сейчас его центр находится в 105 км от мыса Канаверал во Флориде. Максимальная скорость ветра составляет 150 км/ч. Наиболее сильные дожди сейчас идут в районе города Орландо, расположенного к северо-западу от центра урагана.

Фото: "Милтон" принес с собой сильные ветры, ливни и наводнения (Getty Images)

И хотя центр "Милтона" двигается в сторону Атлантического океана, он пока прошел лишь небольшую часть пути. Поэтому он остается разрушительным ураганом и, по прогнозу центра, останется таковым до выхода в океан.

Фото: "Милтон" ослаб до урагана первой категории (weather.com)

Обесточения, разрушения и жертвы

В результате стихии более 2,2 млн домов и предприятий были обесточены во Флориде. Больше всего отключений в округе Харди, а также в соседних округах Сарасота и Манати.

Также ураган вызвал многочисленные разрушения. В частности, из-за мощного ветра уничтожена крыша бейсбольного стадиона "Тропикана-Филд" в городе Сент-Питерсберг. На телевидении показали, как ткань, служащая крышей куполообразного здания, была разорвана в клочья. Момент попал на видео.

Ураган разрушил около 125 домов, большинство из которых были мобильными. Известны жертвы стихии, в том числе в округе Сент-Люси. Кроме того, по меньшей мере две смерти были зарегистрированы в сообществе для пенсионеров в Форт-Пирсе. При этом точное количество погибших не сообщается.

Известно, что еще перед приходом "Милтона" из штата было эвакуировано около 5 миллионов человек. При этом власти издали распоряжение об обязательной эвакуации в 15 округах Флориды с общим населением около 7,2 млн человек.

Фото: в ночь на 10 октября на американский штат Флорида частично накрыл мощный ураган (Getty Images)

Хотя прогнозировалось, что город Тампа возьмет на себя основной удар стихии, губернатор штата Флорида Рон Десантис предположил, что Тампа-Бэй все же сможет избежать значительных разрушений и быстро восстановить морские перевозки после шторма.

Впрочем, пока "Милтон" остается чрезвычайно опасным штормом, способным повлечь за собой смертельные штормовые волны, сильные ветры и внезапные наводнения в центральной части Флориды.

Реакция политиков на ураган

Президент США Джо Байден в свою очередь выступил с предостережением об угрозе, которую несет ураган "Милтон", подчеркнув его чрезвычайную разрушительную силу. Он и призвал людей искать безопасные места для укрытия и осудил распространение дезинформации по поводу шторма, назвав такие действия "антиамериканскими".

Как передает Reuters, кандидат в президенты США от республиканцев республиканец Дональд Трамп пытался изобразить реакцию Белого дома на недавние штормы как "неэффективную".

"Это вредит нуждающимся в помощи", - заявил Байден, обращаясь к тем, кто распространяет дезинформацию об урагане и реакции властей.

На вопрос, почему Трамп распространяет дезинформацию, Байден ответил, что не знает.

Действующая вице-президент и кандидатка в президенты США от демократов Камала Харрис также выступила с заявлением. Она отметила, что "вводить в заблуждение людей, отчаянно нуждающихся в помощи, это опасно и недопустимо".