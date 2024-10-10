Ураган "Милтон" накрыл Флориду. Что известно о последствиях разрушительной стихии в США

В ночь на 10 октября мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления. Известно о жертвах, в результате стихии миллионы людей остались без света.
РБК-Украина в материале ниже собрало главное о последствиях урагана и насколько мощным "Милтон" является на этот момент.
"Милтон" обрушился на побережье штата Флорида как шторм 3-й категории в среду около 20:30 (по местному времени) со скоростью ветра более 195 км/ч и повлек шквал торнадо и наводнения.
Еще до того, как стихия нанесла основной удар, торнадо (их было зарегистрировано в штате не менее 19) и ливни на его периферии обесточили сотни тысяч абонентов.
Известно, что "Милтон" вышел на сушу на центральном западном побережье Флориды в районе острова Сиеста-Ки вблизи Сарасоты. В городе Сент-Питерсберг за время непогоды выпало более 400 мм - осадков. При этом половина из них вылилась еще до того, как центр "Милтона" вышел на сушу.
Метеорологи обращают внимание, что в Лондоне, который имеет репутацию "дождевого города", например, на год в среднем выпадает менее 600 мм осадков.
Позже, из-за снижения скорости ветра до около 160 км/ч, "Милтон" ослабили до урагана 2-й категории. Впрочем, он продолжил оставаться опасным. Во многих местах Флориды, в частности в соседнем с городом Сент-Питерсберг Тампе выданы повторные предупреждения об угрозе паводков.
По последним данным от американского Национального центра изучения ураганов, "Милтон" ослаб до 1-й категории. Сейчас его центр находится в 105 км от мыса Канаверал во Флориде. Максимальная скорость ветра составляет 150 км/ч. Наиболее сильные дожди сейчас идут в районе города Орландо, расположенного к северо-западу от центра урагана.
И хотя центр "Милтона" двигается в сторону Атлантического океана, он пока прошел лишь небольшую часть пути. Поэтому он остается разрушительным ураганом и, по прогнозу центра, останется таковым до выхода в океан.
В результате стихии более 2,2 млн домов и предприятий были обесточены во Флориде. Больше всего отключений в округе Харди, а также в соседних округах Сарасота и Манати.
Также ураган вызвал многочисленные разрушения. В частности, из-за мощного ветра уничтожена крыша бейсбольного стадиона "Тропикана-Филд" в городе Сент-Питерсберг. На телевидении показали, как ткань, служащая крышей куполообразного здания, была разорвана в клочья. Момент попал на видео.
Ураган разрушил около 125 домов, большинство из которых были мобильными. Известны жертвы стихии, в том числе в округе Сент-Люси. Кроме того, по меньшей мере две смерти были зарегистрированы в сообществе для пенсионеров в Форт-Пирсе. При этом точное количество погибших не сообщается.
Известно, что еще перед приходом "Милтона" из штата было эвакуировано около 5 миллионов человек. При этом власти издали распоряжение об обязательной эвакуации в 15 округах Флориды с общим населением около 7,2 млн человек.
Хотя прогнозировалось, что город Тампа возьмет на себя основной удар стихии, губернатор штата Флорида Рон Десантис предположил, что Тампа-Бэй все же сможет избежать значительных разрушений и быстро восстановить морские перевозки после шторма.
Впрочем, пока "Милтон" остается чрезвычайно опасным штормом, способным повлечь за собой смертельные штормовые волны, сильные ветры и внезапные наводнения в центральной части Флориды.
Президент США Джо Байден в свою очередь выступил с предостережением об угрозе, которую несет ураган "Милтон", подчеркнув его чрезвычайную разрушительную силу. Он и призвал людей искать безопасные места для укрытия и осудил распространение дезинформации по поводу шторма, назвав такие действия "антиамериканскими".
Как передает Reuters, кандидат в президенты США от республиканцев республиканец Дональд Трамп пытался изобразить реакцию Белого дома на недавние штормы как "неэффективную".
"Это вредит нуждающимся в помощи", - заявил Байден, обращаясь к тем, кто распространяет дезинформацию об урагане и реакции властей.
На вопрос, почему Трамп распространяет дезинформацию, Байден ответил, что не знает.
Действующая вице-президент и кандидатка в президенты США от демократов Камала Харрис также выступила с заявлением. Она отметила, что "вводить в заблуждение людей, отчаянно нуждающихся в помощи, это опасно и недопустимо".
Напомним, что разрушительный "Милтон" застал штат Флориду в тот момент, когда он не успел еще оправиться от опустошительного урагана "Хелен". В результате которого погибли более двухсот человек и были уничтожены многие объекты коммуникации и инфраструктуры в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии.
При подготовке материала использовались американский Национальный центр изучения ураганов, публикации Associated Press, CNBC, CNN, BBC и Reuters.
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