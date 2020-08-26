ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ураган "Лаура" в США усилился до предпоследней категории

Автор: Надежда Собенко

Метеорологи предупреждают о сильных порывах ветра и наводнениях

Ураган "Лаура" у южного побережья США усилился до четвертой категории по пятибалльной шкале. Это означает, что ураган считают "чрезвычайно опасным".

Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Согласно его информации, скорость ветра в пределах циклона достигает 61 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале ураганов. Ураган продолжает усиливаться, сейчас он движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с.

Метеорологи предупреждают о "катастрофических штормовых волнах, сильных порывах ветра и наводнениях".

Самые читаемые новости

По прогнозу центра, циклон приблизится к побережью Техаса и Луизианы к вечеру среды. После того как ливни обрушатся на побережье, синоптики прогнозируют резкое ослабление "Лауры".

Метеорологи заявляют о "потенциально катастрофическом ущербе" от урагана. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением "Лауры".

Отметим, что тропический шторм, получивший имя "Лаура", сформировался в северной части Атлантического океана и движется на запад.

Напомним, на Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиураган