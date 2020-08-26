Ураган "Лаура" в США усилился до предпоследней категории

Ураган "Лаура" у южного побережья США усилился до четвертой категории по пятибалльной шкале. Это означает, что ураган считают "чрезвычайно опасным".

Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Согласно его информации, скорость ветра в пределах циклона достигает 61 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале ураганов. Ураган продолжает усиливаться, сейчас он движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с.

Метеорологи предупреждают о "катастрофических штормовых волнах, сильных порывах ветра и наводнениях".

По прогнозу центра, циклон приблизится к побережью Техаса и Луизианы к вечеру среды. После того как ливни обрушатся на побережье, синоптики прогнозируют резкое ослабление "Лауры".

Метеорологи заявляют о "потенциально катастрофическом ущербе" от урагана. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением "Лауры".

Отметим, что тропический шторм, получивший имя "Лаура", сформировался в северной части Атлантического океана и движется на запад.

Напомним, на Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.