Канада готова обеспечить безопасность Швеции и Финляндии до вступления в НАТО, - Трюдо

Канада готова поддержать безопасность Швеции и Финляндии, пока обе страны движутся путем получения полноправного членства в НАТО. Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

“Канада решительно поддерживает решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Как близкий друг и партнер безопасности, Канада поддержит Финляндию и Швецию во время процесса обретения членства, в том числе защищая против угроз их безопасности”, - сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада продолжит отстаивать принципы, которые поддерживали государства по обоим берегам Атлантического океана безопасными, свободными и успешными на протяжении более 70 лет.