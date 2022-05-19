Канада готова обеспечить безопасность Швеции и Финляндии до вступления в НАТО, - Трюдо
Канада готова поддержать безопасность Швеции и Финляндии, пока обе страны движутся путем получения полноправного членства в НАТО. Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
“Канада решительно поддерживает решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Как близкий друг и партнер безопасности, Канада поддержит Финляндию и Швецию во время процесса обретения членства, в том числе защищая против угроз их безопасности”, - сказал Трюдо.
Он добавил, что Канада продолжит отстаивать принципы, которые поддерживали государства по обоим берегам Атлантического океана безопасными, свободными и успешными на протяжении более 70 лет.
Напомним, что Финляндия 17 мая официально подала заявку на вступление в НАТО. При этом ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО.
Позже Байден пообещал Финляндии и Швеции защиту от агрессии до вступления в НАТО. Соединенные Штаты будут работать для сохранения бдительности любых угроз общей безопасности, а также противостоять агрессии.
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