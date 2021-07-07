Ураган "Эльза" приближается к побережью Флориды
Тропический шторм "Эльза" в ночь на среду усилился до урагана первой категории. Он приближается к северному побережью американского штата Флорида.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национального центра США по слежению за ураганами.
Ураган ночью находился примерно в 165 км к юго-западу от Тампы (Флорида) и двигался на север. Скорость ветра достигает 120 км/ч.
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ураган, как ожидается, обрушится на береговую часть штата между утром 8:00 и 9:00 по восточному времени США (15:00-16:00 по киевскому времени) в районе залива Тампа.
Напомним, украинцам в США дали рекомендации в связи с приближением урагана "Эльза".
Отметим, тропический шторм "Эльза" 5 июля добрался до Кубы. Он принес сильный ветер, непрекращающийся ливень и волны больше метра в восточную часть страны.