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Ураган "Эльза" приближается к побережью Флориды

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Флорида, Среда 07 июля 2021 09:05
Ураган "Эльза" приближается к побережью Флориды Фото: ураган "Эльза" приближается к Флориде (ukdaytoday.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Тропический шторм "Эльза" в ночь на среду усилился до урагана первой категории. Он приближается к северному побережью американского штата Флорида.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национального центра США по слежению за ураганами.

Ураган ночью находился примерно в 165 км к юго-западу от Тампы (Флорида) и двигался на север. Скорость ветра достигает 120 км/ч.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ураган, как ожидается, обрушится на береговую часть штата между утром 8:00 и 9:00 по восточному времени США (15:00-16:00 по киевскому времени) в районе залива Тампа.

Напомним, украинцам в США дали рекомендации в связи с приближением урагана "Эльза".

Отметим, тропический шторм "Эльза" 5 июля добрался до Кубы. Он принес сильный ветер, непрекращающийся ливень и волны больше метра в восточную часть страны.

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