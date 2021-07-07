ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ураган "Ельза" наближається до узбережжя Флориди

Новость на русском →
Флорида, Середа 07 липня 2021 09:05
Ураган "Ельза" наближається до узбережжя Флориди Фото: ураган "Ельза" наближається до Флориди (ukdaytoday.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Тропічний шторм "Ельза" в ніч на середу посилився до урагану першої категорії. Він наближається до північного узбережжя американського штату Флорида.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного центру США зі стеження за ураганами.

Ураган вночі знаходився приблизно в 165 км на південний захід від Тампи (Флорида) і рухався на північ. Швидкість вітру досягає 120 км/год.

Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що ураган, як очікується, обрушиться на берегову частину штату між вранці 8:00 і 9:00 за східним часом США (15:00-16:00 за київським часом) в районі затоки Тампа.

Нагадаємо, українцям у США дали рекомендації у зв'язку з наближенням урагану "Ельза".

Зазначимо, тропічний шторм "Ельза" 5 липня дістався до Куби. Він приніс сильний вітер, безперервну зливу і хвилі більше метра в східну частину країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ураган Сполучені Штати Америки
NEWS
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
В Україні 610 нових випадків коронавірусу
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні