Украинцам в США дали рекомендации в связи с приближением урагана "Эльза"
Посольство Украины в США выпустило рекомендации для соотечественников в связи с приближением урагана "Эльза" к западному побережью Флориды. В случае возникновения ЧП украинцам следует обращаться на "горячую линию" дипмиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.
Посольство рекомендует украинцам в США воздержаться от посещения Флориды в ближайшее время. Тем же, кто не может отложить поездку в этот регион необходимо:
- отлеживать предупреждения местных властей о развитии ситуации;
- следовать указаниям местных спасательных служб;
- учитывать возможные изменения в расписании наземного и воздушного транспорта.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в США украинским гражданам следует обращаться на "горячую линию" дипмиссии.
Напомним, тропический шторм "Эльза" 5 июля добрался до Кубы. Он принес сильный ветер, непрекращающийся ливень и волны больше метра в восточную часть страны.
После Кубы следующей целью "Эльзы" станет Флоридский пролив. Ожидается, что шторм на западное побережье Флориды обрушится утром 6 июля.