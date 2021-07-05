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Украинцам в США дали рекомендации в связи с приближением урагана "Эльза"

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Вашингтон, Понедельник 05 июля 2021 22:22
Украинцам в США дали рекомендации в связи с приближением урагана "Эльза" Фото: украинцам в США дали рекомендации из-за урагана Эльза (twitter.com/thehill)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Украины в США выпустило рекомендации для соотечественников в связи с приближением урагана "Эльза" к западному побережью Флориды. В случае возникновения ЧП украинцам следует обращаться на "горячую линию" дипмиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.

Посольство рекомендует украинцам в США воздержаться от посещения Флориды в ближайшее время. Тем же, кто не может отложить поездку в этот регион необходимо:

  • отлеживать предупреждения местных властей о развитии ситуации;
  • следовать указаниям местных спасательных служб;
  • учитывать возможные изменения в расписании наземного и воздушного транспорта.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в США украинским гражданам следует обращаться на "горячую линию" дипмиссии.

Напомним, тропический шторм "Эльза" 5 июля добрался до Кубы. Он принес сильный ветер, непрекращающийся ливень и волны больше метра в восточную часть страны.

После Кубы следующей целью "Эльзы" станет Флоридский пролив. Ожидается, что шторм на западное побережье Флориды обрушится утром 6 июля.

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