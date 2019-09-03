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Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 18:54
Ураган "Дориан" ослаб до второй категории
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Максимальный устойчивый ветер "Дориана" уменьшился до почти 175 км / ч

Ураган "Дориан", бушующий у берегов Соединенных Штатов Америки, ослабел до второй из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

Как сообщается, потенциальный ущерб от урагана теперь расценивается как умеренный.

Национальный центр ураганов США сообщает, что максимальный устойчивый ветер "Дориана" уменьшился до почти 175 км / ч.

Эпицентр урагана находится примерно в 70 километрах к северу от Фрипорта на Багамах и движется на северо-запад со скоростью около 4 км / ч.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ураган "Дориан" на пути к побережью США повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов на Багамских островах. На ликвидацию последствий стихии Красный Крест уже выделил 250 тыс. швейцарских франков (229 тыс. евро) из фонда срочной помощи.

Кроме того, американские синоптики опубликовали видео пролета самолета через эпицентр урагана "Дориан". Запись была сделана еще 1 сентября, когда ураган достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Опубликовано видео из эпицентра урагана "Дориан" Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиураган
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