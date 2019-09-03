Ураган "Доріан" ослаб до другої категорії

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Максимальний стійкий вітер "Доріана" зменшився до майже 175 км / год

Ураган "Доріан", бушує біля берегів Сполучених Штатів Америки, послабшав до другої з п'яти категорій за шкалою Саффіра-Сімпсона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

Як повідомляється, потенційний збиток від урагану тепер розцінюється як помірний.

Національний центр ураганів США повідомляє, що максимальний стійкий вітер "Доріана" зменшився до майже 175 км / ч.

Епіцентр урагану знаходиться приблизно в 70 кілометрах на північ від Фріпорта на Багамах і рухається на північний захід зі швидкістю близько 4 км / ч.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ураган "Доріан" на шляху до узбережжя США пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків на Багамських островах. На ліквідацію наслідків стихії Червоний Хрест вже виділив 250 тис. швейцарських франків (229 тис. євро) з фонду термінової допомоги.

Крім того, американські синоптики опублікували відео прольоту літака через епіцентр урагану "Доріан". Запис було зроблено ще 1 вересня, коли ураган досяг найвищої, п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.