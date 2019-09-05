Ураган "Дориан" достиг побережья Южной и Северной Каролины

Ураган "Дориан", который привел к разрушительным последствиям в районе Багамских островов, приблизился к штатам Южная и Северная Каролина Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального центра ураганов США.

По данным синоптиков, вдоль побережья Южной и Северной Каролины ожидаются сильные дожди и смерчи.

"Опасные для жизни штормовые порывы ветра, мощные осадки и смерчи ожидаются вдоль побережья Южной и Северной Каролины, а также частично на юго-востоке штата Вирджиния и на юге залива Часопик", - отмечают синоптики.

Национальный центр ураганов предупреждает об угрозе серьезных наводнений в восточной части штатов Южная и Северная Каролина, особенно в районах, прилегающих к атлантическому побережью.

Отметим, ураган "Дориан" обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. В связи с приближением урагана губернаторы американских штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ураган "Дориан" вынес на побережье пляжа в городе Мельбурн (штат Флорида) 26 килограммов кокаина. Сейчас все найденное передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Северной Каролине из-за приближения урагана "Дориан". Кроме этого, Трамп поручил агентству по чрезвычайным ситуациям мобилизовать все ресурсы, необходимые для устранения последствий предстоящего урагана, и оказывать всю необходимую помощь.