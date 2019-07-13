Ураган "Барри" ослабел до уровня тропического шторма

Ураган "Барри", который надвигался на южное побережье США, достиг континентальной части Соединенных Штатов и ослабел до уровня тропического шторма. Об этом сообщает The New York Times.

По данным синоптиков, сила ветра снизилась с более 120 км/ч до 112 км/ч, что соответствует классификации шторма. В настоящее время центр урагана находился примерно в 48 км к югу от Лафайетта (штат Луизиана).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в штате Луизиана на юге СШАсвыше 62 тыс. человек столкнулись с перебоями в электроснабжении в связи с тропическим штормом "Барри", который приближается со стороны Мексиканского залива.

Порывы ветра тропического шторма достигли 120 км/ч. В настоящий момент он находится в 64 южнее города Лафейетт и смещается со скоростью 9,5 км/ч на северо-запад.

Позже стало известно, что шторм "Барри", который двигается со стороны Мексиканского залива к побережью США, в субботу, 13 июля, усилился до урагана первой категории - минимальной по шкале ураганов Саффира-Симпсона.