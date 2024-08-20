В УПЦ відреагували на закон про заборону пов'язаних з РПЦ організацій в Україні

В Українській православній церкві вважають, що закон про заборону в Україні Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій не відповідає Конституції.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент.
"Українська православна церква не має ознак, які відносять її до об'єктів цього закону. Вона самостійна та незалежна у своєму управлінні", - зазначив він.
Митрополит Климент різко розкритикував партію "Європейська солідарність", яка, за його словами, є головним лобістом такого закону. Він нагадав, що глава "Євросолідарності" Петро Порошенко "підозрюється у держзраді та інших кримінальних злочинах".
Глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ підкреслив, що церкву заборонити неможливо, оскільки "вона не від світу цього і існує за Божими законами".
"Можна лише дискримінувати її віруючих – свідомих громадян України, тисячі з яких воюють у лавах ЗСУ. Можна позбавити їх права вільно сповідувати свою релігію, можна вигнати їх із храмів, які вони збудували чи самостійно відновили, можна системно відносити до людей другого ґатунку, травити, висміювати", - додав митрополит.
Він вважає, що ухвалений закон, якщо їм маніпулювати, відкриває саме такі перспективи.
"Тому цей закон не проти церкви. Він проти самої держави", - додав митрополит.
Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, Рада ухвалила у другому читанні законопроект, яким пропонувалося заборонити в Україні Російську православну церкву та пов'язані з нею організації.
Як зазначав у коментарі РБК-Україна голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв, ухвалення закону не означає миттєвої заборони УПЦ, оскільки вона заявляє про розрив зв'язків із Москвою. Але це потрібно довести.
Детальніше про долю УПЦ після ухвалення закону - у матеріалі РБК-Україна.
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