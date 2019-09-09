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УПЦ обратилась в ООН для защиты своих верующих в оккупированном Крыму

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 15:47
УПЦ обратилась в ООН для защиты своих верующих в оккупированном Крыму
Фото: последний храм ПЦУ в Крыму, который оказался на грани уничтожения (facebook.com/swebborn)

Верующие в оккупированном Крыму просят защитить их права на проведение служб в церкви УПЦ

Украинская православная община Симферополя просит Организацию Объединённых Наций (ООН) защитить их право на свободу вероисповедания от преследований российской оккупационной власти Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook на заместителя главы управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратия Зори.

Сообщается, что украинская община оккупированного Симферополя обратилась в ООН с просьбой защитить их права на проведение служб в церкви УПЦ на полуострове.

"Украинская православная община Симферополя просит Объединенные Нации защитить их право на свободу вероисповедания от преследований российской оккупационной власти Крыма", - говорит Зоря.

Также Зоря распространил пост адвоката Сергея Зайца, в котором тот заявил, что России придется отвечать за свое поведение и в ближайшее время отчитываться о соблюдении прав человека перед органами ООН.

По предварительной информации, в марте Зоря заявил, что оккупанты обратились к так называемому "суду", чтобы отобрать у Православной церкви Украины единственный храм в аннексированном Крыму. Речь идет о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ. По словам владыки, оккупанты указывают причиной такого решения – "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 рубля.

УПЦ обратилась в ООН для защиты своих верующих в оккупированном КрымуФото: обращение в ООН (facebook.com/swebborn)

Напомним, имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма ограбили и разломали.

Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.

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