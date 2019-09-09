УПЦ звернулася в ООН для захисту своїх віруючих в окупованому Криму

Фото: останній храм ПЦУ в Криму, який опинився на межі знищення (facebook.com/swebborn)

Віруючі в окупованому Криму просять захистити їх права на проведення служб у церкві УПЦ

Українська православна громада Сімферополя просить Організацію Об'єднаних Націй (ООН) захистити їх право на свободу віросповідання від переслідувань російської окупаційної влади Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook на заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратія Зорі.

Зазначається, що українська громада окупованого Сімферополя звернулася в ООНс проханням захистити їхні права на проведення відправ у церкві УПЦ на півострові.

"Українська православна громада Сімферополя просить Об'єднані Нації захистити їх право на свободу віросповідання від переслідувань російської окупаційної влади Криму", - говорить Зоря.

Також Зоря поділився публікацією адвоката Сергія Зайця, в якій той заявив, що Росії доведеться відповідати за свою поведінку і найближчим часом звітувати про дотримання прав людини перед органами ООН.

За попередньою інформацією, в березні Зоря заявив, що окупанти звернулися до так званого "суду", щоб відібрати у Православній церкві України єдиний храм в анексованому Криму. Мова йде про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де знаходиться єдиний в Сімферополі храм ПЦУ. За словами владики, окупанти вказують причиною такого рішення – "відсутність оплати оренди" в розмірі 2 рублів.

Фото: звернення в ООН (facebook.com/swebborn)

Нагадаємо, майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму пограбували і розламали.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату.