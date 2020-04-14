УПЦ МП разрешила пасхальное богослужение на улице  

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата разрешила проводить богослужения на Пасху на прихрамовых территориях несмотря на карантин. Об этом в видеообращении заявил предстоятель УПЦ МП Онуфрий.

По его словам, в храмах будут совершаться пасхальные богослужения, а пришедшие верующие смогут принять участие в них на улице.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особое из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - сообщил Онуфрий.

Также предстоятель УПЦ МП заявил, что для тех, кто не сможет прийти на богослужение, будет идти трансляция на телевидении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях.

Также сообщалось, что во Львове на время Пасхальных праздников закроют для верующих все храмы.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.