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УПЦ МП раскритиковала литургию экзархов Константинополя в Андреевской церкви

Новости » Общество    13.12.2018 - 17:44
УПЦ МП раскритиковала литургию экзархов Константинополя в Андреевской церкви
Фото: Андреевская церковь (РБК-Украина)

В МП заявили, что представитель Константинопольского патриархата совершил литургию без благословения главы УПЦ МП митрополита Онуфрия

Украинская православная церковь Московского патриархата (УМП МП) раскритиковала литургию экзархов Константинополя в Андреевской церкви города Киева, которая состоялась сегодня, 13 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В УПЦ МП заявили, что представитель Константинопольского патриархата епископ Эдмонтонский и Западной епархии Иларион (Рудник) совершил литургию в Андреевском храме без благословения главы Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия и ее следует квалифицировать как нарушение канонов, заявили в отделе внешних церковных связей.

"Совершение любых богослужений, а также совершение иных действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа запрещено рядом канонических правил", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что УПЦ МП не признает распространение юрисдикции Константинопольского патриархата на территории Украины. Таким образом, "действия Константинопольского патриарха вообще и действия епископа Илариона следует расценивать как антиканонические и ведущие к углублению конфликта".

В УПЦ МП считают, что использование Андреевской церкви в богослужебных целях представителями других поместных православных церквей должно регламентироваться церковным правилам, а не только договоренностями с государственной властью. В УПЦ МП заявили, что свершение богослужений, а также совершение других действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа запрещено рядом канонических правил.

Напомним, в Андреевской церкви утром 13 декабря началась первая литургия, которую проводят экзархи Вселенского патриархата.

В Андреевской церкви проходит литургия с участием экзархов Константинополя Экзархи Вселенского патриархата проведут первую литургию в Андреевской церкви
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