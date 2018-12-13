УПЦ МП розкритикувала літургію екзархів Константинополя в Андріївській церкві

Фото: Андріївська церква (РБК-Україна)

У МП заявили, що представник Константинопольського патріархату зробив літургію без благословення глави УПЦ МП митрополита Онуфрія

Українська православна церква Московського патріархату (НМП МП) розкритикувала літургію екзархів Константинополя в Андріївській церкві міста Києва, яка відбулася сьогодні, 13 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

В УПЦ МП заявили, що представник Константинопольського патріархату єпископ Едмонтонський і Західної єпархії Іларіон (Рудник) звершив літургію в Андріївському храмі без благословення глави Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія і її слід кваліфікувати як порушення канонів, заявили у відділі зовнішніх церковних зв'язків

"Вчинення будь-яких богослужінь, а також вчинення інших дій архієреєм на канонічній території іншої єпархії без дозволу місцевого єпископа заборонено низкою канонічних правил", - йдеться в заяві.

У заяві також говориться, що УПЦ МП не визнає поширення юрисдикції Константинопольського патріархату на території України. Таким чином, "дії Константинопольського патріарха взагалі і дії єпископа Іларіона слід розцінювати як антиканонічні і які ведуть до поглиблення конфлікту".

В УПЦ МП вважають, що використання Андріївської церкви в богослужбових цілях представниками інших помісних православних церков повинно регламентуватися церковними правилами, а не тільки домовленостями з державною владою. В УПЦ МП заявили, що звершення богослужінь, а також вчинення інших дій будь архієреєм на канонічній території іншої єпархії без дозволу місцевого єпископа заборонено низкою канонічних правил.

Нагадаємо, в Андріївській церкві вранці 13 грудня розпочалася перша літургія, яку проводять экзархи Вселенського патріархату.