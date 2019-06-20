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УПЦ МП просит суд отменить госрегистрацию ПЦУ

Новости » Общество    20.06.2019 - 03:15
УПЦ МП просит суд отменить госрегистрацию ПЦУ
Фото: митрополит УПЦ МП Онуфрий (РБК-Украина)

В Украинской православной церкви считают, что регистрация Православной церкви Украины прошла незаконно

Окружной административный суд Киева 18 июня открыл производство по делу по иску Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к Министерству культуры Украины и Государственному регистратору КП "Центр правовой помощи и регистрации" об отмене государственной регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.

Украинская православная церковь (МП) требует признать решение о госрегистрации противоправным и отменить его.

"Исковое заявление Киевской митрополии Украинской православной церкви мотивировано допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП считают, что решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)» и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований "должны быть отменены судом"

Напомним, 30 мая предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжения Украинской православной церкви Киевского патриархата, выданные после 30 января 2019 года.

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