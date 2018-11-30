В УПЦ КП ожидают официальной информации о принятом Синодом решении об уставе поместной церкви

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в Киевской патриархии надеются на успешное завершение подготовительной работы

В УПЦ КП ожидают деталей и официальной информации относительно принятого Синодом решения, а также скорейшего проведения объеденительного собора для избрания предстоятеля и утверждении устава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской патриархии.

"Поэтому в Киевском Патриархате, согласно ранее достигнутых договоренностей, ожидают официальное получения подробной информации о принятых синодальных решениях, в том числе относительно подготовленного Устава Церкви. Киевский Патриархат выражает надежду, что совместными усилиями всех вовлеченных в процесс сторон вскоре будет успешно завершена подготовительная работа, Собор соберется и примет необходимые решения относительно объединения, избрания Предстоятеля Церкви и утверждении Устава", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, 29 ноября было принято решение о создании автокефальной Украинской церкви.

Так, дату проведения Всеукраинского объеденительного православного архиерейского собора вскоре объявит патриарх Варфоломей.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос. В частности, создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна 14 другим церквям.