В УПЦ КП очікують офіційної інформації про прийняте Синодом рішення щодо статуту помісної церкви

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також у Київської патріархії сподіваються на успішне завершення підготовчої роботи

В УПЦ КП очікують деталей та офіційної інформації стосовно прийнятого Синодом рішення, а також найшвидшого проведення Об'єднавчого собору для обрання предстоятеля і затвердження статуту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської патріархії.

"Тож у Київському Патріархаті, відповідно до раніше досягнутих домовленостей, очікують на офіційне отримання детальної інформації про прийняті синодальні рішення, в тому числі щодо підготовленого Статуту Церкви. Київський Патріархат висловлює сподівання, що спільними зусиллями всіх залучених до процесу сторін невдовзі буде успішно завершено підготовчу роботу, Собор збереться і ухвалить необхідні рішення щодо об’єднання, обрання Предстоятеля Церкви та затвердження Статуту", - йдеться у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, 29 листопада було прийнято рішення про створення автокефальної Української церкви.

Так, дату проведення дата проведення Всеукраїнського об'єднавчого православного архієрейського собору незабаром оголосить патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання. Зокрема, створення повноправною помісної церкви в Україні, яка буде рівна 14 іншим церквам.