УПЦ КП будет просить парламент принять закон об изменении названия УПЦ МП,- Филарет

Фото: предстоятель УПЦ КП Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

УПЦ МП может называться "Русской православной церковью в Украине"

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится к Верховной раде с просьбой изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Филарета, патриархат УПЦ КП обратится к Верховной раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия УПЦ МП на "Российскую православную церковь в Украине".

"Чего мы будем требовать? Чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, совершают богослужения на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке российские", - отметил Филарет.

Кроме того, предстоятель УПЦ КП подчеркнул, что объединенная украинская церковь будет называться "Украинская православная церковь".

"Название "Украинская православная церковь". Второе название будет "Киевский патриархат", – сказал Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Российской православной церкви (РПЦ) отреагировали на заявление Константинополя об отмене Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Ранее архиерей Константинопольской церкви Иов заявил, что в Украине с 11 октября канонически не существует Украинской православной церкви Московского патриархата. Это произошло после того, как Константинополь отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии Русской православной церкви.