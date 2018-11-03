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УПЦ КП проситиме парламент ухвалити закон про зміну назви УПЦ (МП),- Філарет

Новини » Суспільство    03.11.2018 - 11:10
Фото: предстоятель УПЦ КП Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: предстоятель УПЦ КП Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

УПЦ МП може називатися "Російською православною церквою в Україні"

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив, що Київський патріархат звернеться до Верховної ради з проханням змінити назву Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Філарета, патріархат УПЦ КП звернеться до Верховної ради з проханням ухвалити закон про єдину православну церкву в Україні, а також про зміну назви УПЦ МП на "Російську православну церкву в Україні".

"Чого ми будемо вимагати? Це щоб в Україні була одна українська православна церква і щоб РПЦ не ховалася під назвою "українська", будучи по суті російською. І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською церквою. Тим більше, богослужіння звершують церковнослов’янською мовою, проповідь - російською мовою, захищають інтереси на сході російські", - зазначив Філарет.

Крім того, предстоятель УПЦ КП наголосив, що об’єднана українська церква називатиметься "Українська православна церква".

"Назва буде "Українська православна церква". Друга назва буде "Київський патріархат", – сказав Філарет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Російській православній церкві (РПЦ) відреагували на заяву Константинополя щодо скасування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Раніше архієрей Константинопольської церкви Іов заявив, що в Україні з 11 жовтня канонічно не існує Української православної церкви Московського патріархату.  Це сталося після того, як Константинополь скасував синодальний акт про передачу Київської митрополії Російській православній церкві.

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