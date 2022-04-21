УПЦ хочет вывести людей из "Азовстали". Верещук готова идти с ними

Глава Украинской православной церкви Онуфрий выступил с инициативой провести шествие к заводу "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы забрать оттуда людей. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о готовности идти вместе с ними.
Подробнее об этой инициативе - в материале РБК-Украина ниже.
Сегодня на сайте УПЦ появилось заявление Онуфрия, в котором говорилось о том, что церковь силами епископата, духовенства, монашества и верующих, готова организовать молитвенное шествие от города Орехов (Запорожская область) к заводу "Азовсталь".
"С целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также шествие могло бы вывезти раненых военных и забрать тела погибших", - заявил Онуфрий.
В комментарии РБК-Украина вице-премьер Верещук заявила, что поддерживает такую инициативу, а также отметила, что обращалась с подобной просьбой к Папе Римскому.
"Если россияне на самом деле откроют гуманитарный коридор, чтобы мы могли спасти наших женщин, детей и раненых, то мы готовы идти туда вместе с духовенством. Уверена, что к этому присоединятся многие политики, вы уже видели заявление господина Арахамии", - сказала она.
Однако, как добавила Верещук, пока Россия этого не делает и продолжает срывать эвакуацию из осажденного Мариуполя.
Напомним, сегодня в Запорожье прибыли автобусы с 79 мариупольцами, которым удалось эвакуироваться из города.
Кроме того, представители власти Михаил Подоляк и Давид Арахамия заявляли о готовности провести переговоры с РФ в Мариуполе, чтобы эвакуировать людей из "Азовстали".
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