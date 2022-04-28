UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Упрощенный въезд в США: у Байдена назвали количество заявок на спонсорство беженцев из Украины

Фото: беженцам из Украины упростили въезд в США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

После запуска в США новой программы по упрощению въезда в страну для беженцев из Украины, Служба гражданства и иммиграции получила от американцев за два дня более четырех тысяч заявок о готовности быть спонсорами.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

​​Министерство внутренней безопасности США запустило онлайн-портал в рамках процесса "Единство для Украины" в понедельник. Согласно требованиям этой гуманитарной программы, украинцы, желающие въехать в США, должны быть спонсированы гражданином США или физическим лицом, в том числе организациями по переселению и некоммерческими организациями.

"С момента запуска портала USCIS (Служба гражданства и иммиграции США) получила более 4000 запросов (форма I-134, декларация о финансовой поддержке) от заявителей, соглашающихся поддерживать граждан Украины или их ближайших родственников в рамках процесса "Единство для Украины"", - рассказал представитель службы Мэтью Бурк.

Чтобы иметь право на участие в программе, люди должны будут пройти строгую проверку и проверку безопасности, включая биографический и биометрический контроль, а также пройти вакцинацию и выполнить другие требования общественного здравоохранения, включая получение вакцины против COVID-19. Украинцы также должны проживать в Украине по состоянию на 11 февраля.

Эта американская программа "Единство для Украины" является частью обязательства президента США Джо Байдена принять до 100 тысяч беженцев от войны из Украины и призвана заинтересовать украинцев приехать в Штаты.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину произошло 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГМСБеженцыВойна России против Украины