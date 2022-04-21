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США упростили въезд для беженцев из Украины

Новина українською →
США, Четверг 21 апреля 2022 16:56
США упростили въезд для беженцев из Украины Фото: въезд в США для беженцев из Украины упрощен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новой программе под названием "Единство для Украины". Она обеспечит упрощенный процесс для украинцев, желающих приехать в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Этот шаг является частью обязательства Байдена принять до 100 тысяч беженцев от войны из Украины и призван заинтересовать украинцев приехать в США.

Представители администрации заявили, что многие украинцы по-прежнему планируют остаться в Европе, но ожидается, что новая программа послужит для большей части из 100 тысяч человек.

Программа потребует от украинцев, желающих въехать в США, гарантий от гражданина США или организаций по переселению и некоммерческих организаций.

Чтобы иметь право на участие в программе, люди должны будут пройти строгую проверку и проверку безопасности, включая биографический и биометрический контроль, а также пройти вакцинацию и выполнить другие требования общественного здравоохранения, включая получение вакцины против COVID-19. Украинцы также должны проживать в Украине по состоянию на 11 февраля.

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