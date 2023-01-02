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Упродовж 12 годин у мешканців Миколаєва з'явиться вода, - мер

Фото: вода у Миколаєві з'явиться протягом 12 години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В найближчі 12 годин в будинках мешканців Миколаєва почне з'являтися вода, процес заповнення резервуарів уже розпочався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сенкевича.

"Друзі, фахівці МКП "Миколаївводоканал" вже почали заповнювати наявні резервуари водою. Тому орієнтовно протягом 12 годин вода поступово подаватиметься в будинки", - зазначив Сенкевич.

Раніше ми писали, що у Миколаєві зупинено роботу всіх насосних станцій через перебої з електропостачанням.

Також повідомлялося, що 31 грудня війська РФ завдали ракетного удару по обласному центру. Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що всі жителі Миколаївської області, які постраждали від сьогоднішньої ракетної атаки росіян, отримають компенсацію.

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МиколаївВодопостачання