Упразднение формулы "Роттердам+" приведет к росту тарифов для населения в три раза, - эксперт

Сегодня в НКРЭКУ анонсировали отмену формулы "Роттердам+"

Анонсированное НКРЭКУ упразднение формулы "Роттердам+" может привести к росту тарифов для населения в три раза. Об этом на пресс-конференции в информагентстве "Интерфакс-Украина" заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сообщают "Українські новини".

Так, эксперт прокомментировал обнародованный сегодня проект постановления НКРЭКУ, согласно которому формула "Роттердам+" будет отменена в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. Несмотря на многочисленные преимущества конкурентного рынка, тарифы на электроэнергию для потребителей вырастут. Для населения цена электроэнергии может вырасти в три раза.

"Рынок сформирует объективные рыночные цены на электроэнергию и они на первом этапе будут несколько выше существующих, рассчитанных по формуле "Роттердам+", - сказал Корольчук.

По его мнению, введение в Украине европейской модели конкурентного рынка электроэнергии является закономерным, но социально чувствительным решением. С упразднением формулы "Роттердам+" государство прекращает практику административного сдерживания тарифов.

"Формула выполнила свою роль временного механизма ценообразования на электроэнергию, призванного смягчить для потребителей переход к рыночным тарифам. Отныне в Украине, как и повсеместно в Европе, тарифы будут определяться не отраслевым регулятором по квазирыночным формулам, а реальным спросом и предложением", - подчеркнул он.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сегодня обнародовала проект постановления, упраздняющего формулу "Роттердам+" в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики. В перечне документов, которые планируется отменить, указано постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное под названием "Роттердам+".

Сообщается, что данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочивания нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.