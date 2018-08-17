Скасування формули "Роттердам+" призведе до зростання тарифів для населення в три рази, - експерт

Сьогодні в НКРЕКП анонсували скасування формули "Роттердам+"

Анонсоване НКРЕКП скасування формули "Роттердам+" може призвести до зростання тарифів для населення в три рази. Про це на прес-конференції в інформагентстві "Інтерфакс-Україна" заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, повідомляють "Українські новини".

Так, експерт прокоментував оприлюднений сьогодні проект постанови НКРЕКП, згідно з яким формула "Роттердам+" буде скасована у зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії. Незважаючи на численні переваги конкурентного ринку, тарифи на електроенергію для споживачів зростуть. Для населення ціна електроенергії може зрости в три рази.

"Ринок сформує об'єктивні ринкові ціни на електроенергію і вони на першому етапі будуть дещо вище існуючих, розрахованих за формулою "Роттердам+", - сказав Корольчук.

На його думку, запровадження в Україні європейської моделі конкурентного ринку електроенергії є закономірним, але соціально чутливим рішенням. З скасуванням формули "Роттердам+" держава припиняє практику адміністративного стримування тарифів.

"Формула виконала свою роль тимчасового механізму ціноутворення на електроенергію, покликаної пом'якшити для споживачів перехід до ринкових тарифів. Відтепер в Україні, як і скрізь у Європі, тарифи будуть визначатися не галузевим регулятором за квазіринковими формулами, а реальним попитом і пропозицією", - підкреслив він.

Як відомо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) сьогодні оприлюднила проект постанови, що скасовує формулу "Роттердам+" у зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії.

Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили чинність цілий ряд нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики. У переліку документів, які планується скасувати, зазначена постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року "Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії", більш відома під назвою "Роттердам+".

Повідомляється, що дане рішення НКРЕКП пояснює необхідністю упорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України для забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку електричної енергії України до роботи нового ринку електричної енергії.

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ впроваджує норми Третього енергетичного пакету ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.