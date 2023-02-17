Управління санкцій США перевіряє австрійський банк Raiffeisen через його роботу в РФ

Банк заявив, що в січні отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

США хочуть перевірити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, якими займається Raiffeisen на території Росії.

Reuters зазначає, що банк глибоко вкоренився в російській фінансовій системі. Він є одним із двох іноземних банків у списку 13 "системно значущих кредитних установ" російського центрального банку, що наголошує на його важливості для економіки РФ, яка бореться з широкомасштабними західними санкціями.

Банк заявив, що повністю співпрацює із запитом США та розуміє, що запит не був викликаний конкретною транзакцією чи бізнесом. Він сказав, що має процеси для забезпечення дотримання санкцій.

Раніше повідомлялось, що Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%. За 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро. Також банк запропонував частково мобілізованим військовим РФ кредитні канікули.