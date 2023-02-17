Управление санкций США проверяет австрийский банк Raiffeisen из-за его работы в РФ

Банк заявил, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

США хотят проверить платежный бизнес и связанные с ним процессы, которыми занимается Raiffeisen на территории России.

Reuters отмечает, что банк глубоко укоренился в российской финансовой системе. Он является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно значимых кредитных учреждений" российского центрального банка, подчеркивающего его важность для экономики РФ, борющейся с широкомасштабными западными санкциями.

Банк заявил, что полностью сотрудничает с запросом США и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Он сказал, что имеет процессы для обеспечения соблюдения санкций.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen увеличил прибыль у России на 313%. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро, и это самая большая сумма среди филиалов Юго-Восточной Европы. Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро. Также банк предложил частично мобилизованным военным РФ кредитные каникулы.