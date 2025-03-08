Управління ООН із прав людини звинуватило Ізраїль у військових злочинах у Газі

Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило вбивства Ізраїлем палестинців, а також блокаду будь-якої допомоги в Газу. Такі дії були названі військовими злочинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
За даними агентства, ізраїльські сили вбили щонайменше 58 палестинців, зокрема 10 дітей і трьох жінок. Це сталося поблизу встановлених Ізраїлем "заборонених" зон з моменту припинення вогню. Управління ООН з прав людини зазначило, що багато хто з жертв зазнав нападів, коли намагався перевірити свої будинки.
"Напад на палестинців, які не беруть активної участі в бойових діях, є військовим злочином, незважаючи на введені Ізраїлем обмеження на пересування", - заявило агентство.
Крім того, ізраїльська блокада, яка триває вже 7 день, призвела до різкого зростання цін і викликала занепокоєння з приводу повернення до бомбардувань і голоду. Блокада також почалася після того, як органи охорони здоров'я повідомили, що щонайменше вісім немовлят померли від холоду за останні тижні.
"Як держава-окупант, Ізраїль має юридичне зобов'язання забезпечити палестинців, які живуть під його контролем, предметами першої необхідності. Будь-яка відмова в доставці предметів першої необхідності для цивільних осіб може бути рівносильна колективному покаранню. Використання голоду і виснаження як знаряддя війни є воєнним злочином", - додали в Управлінні Верховного комісара з прав людини.
Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що уряд Ізраїлю ухвалив рішення закрити прикордонні переходи з Газою і припинити ввезення гуманітарної допомоги. Рішення було ухвалено після того, як ХАМАС відкинув план США щодо тимчасового припинення вогню.
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