Уповноважений президента закликав ЄС посилити санкції проти російської металопродукції

"Брифуючи учора послів країн ЄС, я окремо артикулював несправедливість санкційних винятків на деякі групи російських товарів замість підтримки українських. Метали, кремнієві вироби, долотне обладнання... Замість санкціонувати російське і купувати українське, вони продовжують платити мільярди росіянам. Це несправедливо", - заявив Власюк.

Він підкреслив, що підприємства ГМК напряму підтримують російський ВПК. Наприклад, російська Група НЛМК, що належить олігарху Лісіну, постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі (частка ринку близька до 100%). Ця сталь критично важлива для російської оборонної промисловості.

Через чинні санкційні винятки (тривалий перехідний період і комфортні квоти) ЄС продовжує закупівлю напівфабрикатів із Росії. Для України, за його словами, це має потрійний негативний вплив:

Фінансування війни: Санкційні винятки забезпечують Росії понад 6 млрд євро, які використовуються для фінансування війни проти України.

Енергетичні доходи Росії: Експорт продукції ГМК - це непрямий експорт приблизно 4 млрд м³ природного газу, що приносить додаткові доходи "Газпрому".

Економічні втрати України: Російська продукція на ринку ЄС витісняє українську залізорудну продукцію та чавун, що завдає Україні втрат на понад 1,6 млрд євро.

Власюк запропонував скоротити перехідний період для слябів, чавуну та DRI до 31.12.2024 (санкції проти них запрацюють через 4 роки, у 2024 році – Ред.).

"Потрібно також запровадити персональні санкції проти Володимира Лісіна та Групи НЛМК (ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат», ТОВ "ВІЗ-Сталь", АТ "Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат»), враховуючи їх значущість для російської агресії. Лісін є давнім соратником Путіна та, за відкритими даними, сприяє функціонуванню тіньового флоту Росії. Також потрібно запровадити секторальні санкції проти інших товарів, та індивідуальні санкції на "Волгабурмаш", - каже Власенко.