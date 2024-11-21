Уповноважений президента закликав ЄС посилити санкції проти російської металопродукції

У 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму 3 млрд євро, а за 9 місяців 2024 року - ще на 2,1 млрд євро. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.
Про це заявив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Брифуючи учора послів країн ЄС, я окремо артикулював несправедливість санкційних винятків на деякі групи російських товарів замість підтримки українських. Метали, кремнієві вироби, долотне обладнання... Замість санкціонувати російське і купувати українське, вони продовжують платити мільярди росіянам. Це несправедливо", - заявив Власюк.
Він підкреслив, що підприємства ГМК напряму підтримують російський ВПК. Наприклад, російська Група НЛМК, що належить олігарху Лісіну, постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі (частка ринку близька до 100%). Ця сталь критично важлива для російської оборонної промисловості.
Через чинні санкційні винятки (тривалий перехідний період і комфортні квоти) ЄС продовжує закупівлю напівфабрикатів із Росії. Для України, за його словами, це має потрійний негативний вплив:
Власюк запропонував скоротити перехідний період для слябів, чавуну та DRI до 31.12.2024 (санкції проти них запрацюють через 4 роки, у 2024 році – Ред.).
"Потрібно також запровадити персональні санкції проти Володимира Лісіна та Групи НЛМК (ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат», ТОВ "ВІЗ-Сталь", АТ "Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат»), враховуючи їх значущість для російської агресії. Лісін є давнім соратником Путіна та, за відкритими даними, сприяє функціонуванню тіньового флоту Росії. Також потрібно запровадити секторальні санкції проти інших товарів, та індивідуальні санкції на "Волгабурмаш", - каже Власенко.
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