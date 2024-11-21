"Брифируя вчера послов стран ЕС, я отдельно артикулировал несправедливость санкционных исключений на некоторые группы российских товаров вместо поддержки украинских. Металлы, кремниевые изделия, долотное оборудование... Вместо санкционировать российское и покупать украинское они продолжают платить миллиарды россиянам. Это несправедливо", - заявил Власюк.

Он подчеркнул, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. К примеру, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляет металлургические слябы в ЕС, в то же время является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали (доля рынка близка к 100%). Эта сталь критически принципиальна для русской оборонной индустрии.

Из-за действующих санкционных исключений (длительный переходный период и комфортные квоты) ЕС продолжает закупку полуфабрикатов из России. Для Украины, по его словам, это оказывает тройное негативное влияние:

Финансирование войны: Санкционные исключения обеспечивают России более 6 млрд евро, которые используются для финансирования войны против Украины.

Энергетические доходы России: Экспорт продукции ГМК – это косвенный экспорт примерно 4 млрд м³ природного газа, что приносит дополнительные доходы "Газпрому".

Экономические потери Украины: Российская продукция на рынке ЕС вытесняет украинскую железорудную продукцию и чугун, что наносит Украине потери более чем на 1,6 млрд евро.

Власюк предложил сократить переходный период для слябов, чугуна и DRI до 31.12.2024 (санкции против них заработают через 4 года, в 2024 году – Ред.).

"Нужно также ввести персональные санкции против Владимира Лисина и Группы НЛМК (ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат», ООО "ВИЗ-Сталь", АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат»), учитывая их значимость для российской агрессии и российской агрессии. , за открытыми данным, способствует функционированию теневого флота России. Также нужно ввести секторальные санкции против других товаров и индивидуальные санкции на "Волгабурмаш", - говорит Власенко.