Уповноважена у справах ЄСПЛ розповіла, скільки прав українців РФ порушила за роки війни

"Це порушення тих прав, які гарантуються Європейською конвенцією про захист прав людини. Це право на життя, заборона жорстокого поводження і тортур, право на свободу і особисту недоторканність, право на повагу до сімейного життя. Там різні аспекти - це і обшуки, заходи фільтрації", - сказала вона.

За її словами, окремий аспект - викрадення українських дітей і вивезення на територію РФ. "Колосальні зусилля вживаються для того, щоб поступово хоча б когось повертати з наших дітей. І це ж почалось не з повномасштабного вторгнення, воно почалось ще з 2014 року", - зазначила Сокоренко.

Уповноважена у справах ЄСПЛ повідомила, це теж було частиною позову з 2014 року. Тоді було відомо про кілька випадків, коли ще так звані "представники ДНР, ЛНР" викрадали дітей-сиріт: коли Україна намагалась їх вивезти на підконтрольну територію, вони їх викрадали і навпаки вивозили в сторону Російської Федерації. Тоді кілька груп дітей Україні вдалось тоді повернути, але знайти їх дуже складно.

"Тепер ми маємо 2022 рік, коли під це підпадають вже не лише діти-сироти, але і діти, які мають батьків, опікунів, дідусь, бабусь. Діти, яких на окупованих територіях з 22 року вивозили під різними підставами - або на літні канікули, на лікування, а потім батьки не могли повернути цих дітей. За попередньо офіційними підрахунками, які ми отримували, там під 19 тисяч - це те, що підтверджено. А так цифри можуть бути набагато більшими", - розповіла Сокоренко.

Окрім того, це свобода вираження поглядів, захист власності, свобода пересування, дискримінація, заборона української мови, взагалі зміна нашої системи навчання українською на російську. "На жаль, ми бачимо багато злочинів, які відбуваються кожен день на окупованих територіях, і це є предметом міждержавної справи в ЄСПЛ. Ми підкреслили, що існує ціла система порушень і ця система створена саме Російською Федерацією", - повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ.

На слуханнях в Європейському суді Україна наголосила, що порушення прав людини – це не просто наслідок якогось спору, конфлікту між Україною і Росією за територію. "Ми підкреслили, що ця війна – це спосіб Росії не просто підірвати Україну як суверенну державу, а знищити як таку. Це, насправді, дуже гучні заяви, але ми говоримо про те, що має місце", - сказала Сокоренко.