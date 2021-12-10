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Не уплатили налогов на 7,6 млн гривен. ГБР разоблачило "схему" бизнесмена и брокера

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 11:20
Не уплатили налогов на 7,6 млн гривен. ГБР разоблачило "схему" бизнесмена и брокера Фото: бизнесмен и брокер организовали "схему" на 7,6 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении директору одной из коммерческих структур Киевской области и таможенному брокеру. Они организовали "схему", с помощью которой не уплатили государству налогов на 7,6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в течение 2018-2020 годов мужчины во время растаможки товаров сознательно указывали неправильный код продукции согласно их классификации внешнеэкономической деятельности.

"Это привело к занижению суммы уплаты компанией-импортером налоговых и таможенных платежей на 7,6 млн гривен", - указано в сообщении.

Сейчас злоумышленники подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору группой лиц, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (450 тысяч гривен) с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.

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