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Не сплатили податків на 7,6 млн гривень. ДБР викрило "схему" бізнесмена та брокера

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 11:20
Не сплатили податків на 7,6 млн гривень. ДБР викрило "схему" бізнесмена та брокера Фото: бізнемен та брокер організували "схему" на 7,6 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру директору однієї з комерційних структур Київської області та митному брокеру. Вони організували "схему", завдяки якій не сплатили державі податків на 7,6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Встановлено, що протягом 2018-2020 років чоловіки під час розмитнення товарів свідомо вказували неправильний код продукції згідно з їх класифікацією зовнішньоекономічної діяльності.

"Це призвело до заниження суми сплати компанією-імпортером податкових та митних платежів на 7,6 млн гривень", - вказано у повідомленні.

Наразі зловмисники підозрюються в умисному ухиленні від сплати податків за попередньою змовою групою осіб, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (450 тисяч гривень) з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

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