УПЛ: "Зоря" не змогла здолати "Колос" і наздогнати грандів у топ-3 чемпіонату

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур, перенесений матч

"Зоря" – "Колос" – 2:2

Голи: Булеца, 19 (пенальті), Кирюханцев, 63 – Болбат, 10, Чоботенко, 52

У стартові хвилини луганці змарнували дві створені Кирюханцевим нагоди. Спершу Мишньов не зміг покласти м'яч під стійку після передачі хавбека, а згодом Русин головою пробив повз дальній кут. Розплата була майже миттєвою.

На 10-й хвилині "хлібороби" зуміли відкрити рахунок у простій ситуації. Золотов увів м'яч до гри з ауту, футболісти "Зорі" пролетіли повз, а досвідчений Болбат боковими ножицями пробив повз кіпера. Мацапура врятувати команду Патріка ван Леувена не зумів.

Щоправда, луганці зуміли швидко зрівняти рахунок. Волинець помилився у власному штрафному майданчику та сфолив проти Мишньова – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Булеца та потужним ударом не залишив воротарю "Колоса" шансів.

Надалі до кінця першого тайму пішов відкритий футбол. Ні в "Зорі", ні в "Колоса" м'яч надовго не затримувався, а на кожну атаку суперник намагався відповідати своїм випадом. До реальних нагод забити справа, однак, не доходила.

Зате на старті другої половини ковалівці вийшли вперед. Номінальні гості знову скористалися стандартом. Оборона "Зорі" забула про Чоботенка перед воротами, а той без перешкод головою спрямував м'яч у сітку.

Далі масштабна повітряна тривога перервала матч на понад годину. Вимушена пауза пішла на користь луганцям. Ледь не відразу після повернення на поле Мишньов виклав м'яч під удар Кирюханцеву, а той із рикошетом від Новака пробив Волинця – 2:2!

Обидві команди намагалися організувати вирішальний гол. Проте, на полі було багато хаосу та відверто мало справжніх моментів. Луганці були трохи гострішими, але дотиснути "Колос" так і не зуміли. Зрештою, матч завершився бойовою нічиєю.

Через втрату очок "Зоря" залишилася на 4-й сходинці в УПЛ (28 очок). Тим часом ковалівська команда весняну частину першості розпочне з 6-го місця. В активі підопічних Ярослава Вишняка 20 пунктів.