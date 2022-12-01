УПЛ: "Заря" не смогла одолеть "Колос" и догнать грандов в топ-3 чемпионата

Украина, Премьер-лига, 7-й тур, перенесенный матч

"Заря" – "Колос" – 2:2

Голы: Булеца, 19 (пенальти), Кирюханцев, 63 – Болбат, 10, Чоботенко, 52

В стартовые минуты луганчане упустили две созданных Кирюханцевым возможности. Сначала Мишнев не смог уложить мяч под штангу после передачи хавбека, а вскоре Русин головой пробил мимо дальнего угла. Расплата была почти мгновенной.

На 10-й минуте "хлеборобы" сумели открыть счет в простой ситуации. Золотов ввел мяч в игру с аута, футболисты "Зари" пролетели мимо, а опытный Болбат боковыми ножницами пробил мимо кипера. Мацапура спасти команду Патрика ван Леувена не смог.

Правда, луганчане сумели быстро сравнять счет. Волынец ошибся в собственной штрафной и сфолил против Мишнева – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Булеца и мощным ударом не оставил вратарю "Колоса" шансов.

В дальнейшем к концу первого тайма последовал открытый футбол. Ни у "Зари", ни у "Колоса" мяч надолго не задерживался, а на каждую атаку соперник пытался отвечать своим выпадом. До реальных возможностей забить дело, однако, не доходило.

Зато на старте второй половины ковалевцы вышли вперед. Номинальные гости снова воспользовались стандартом. Оборона "Зари" забыла о Чоботенко перед воротами, а тот беспрепятственно головой направил мяч в сетку.

Далее масштабная воздушная тревога прервала матч более чем на час. Вынужденная пауза пошла на пользу луганцам. Едва ли не сразу после возвращения на поле Мишнев выложил мяч под удар Кирюханцеву, а тот с рикошетом от Новака пробил Волынца – 2:2!

Обе команды пытались организовать решающий гол. Однако на поле было много хаоса и откровенно мало настоящих моментов. Луганчане были немного острее, но дожать "Колос" так и не сумели. В конце концов, матч завершился боевой ничьей.

Из-за потери очков "Заря" осталась на 4-й строчке в УПЛ (28 очков). Тем временем ковалевская команда весеннюю часть первенства начнет с 6-го места. В активе подопечных Ярослава Вишняка 20 пунктов.