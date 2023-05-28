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УПЛ: "Зоря" здолала "Олександрію" і наздогнала "Дніпро-1" у боротьбі за Лігу чемпіонів

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Олександрія, Неділя 28 травня 2023 17:18
УПЛ: "Зоря" здолала "Олександрію" і наздогнала "Дніпро-1" у боротьбі за Лігу чемпіонів Фото: "Зоря" виявилася сильнішою в Олександрії (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Виїзною перемогою луганської "Зорі" завершився матч 29-го туру чемпіонату України проти "Олександрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Олександрія" – "Зоря" – 0:2

Голи: Русин, 9, Булеца, 24

У дебюті суперники вирішили не відсиджуватися в обороні. Такий підхід приніс успіх підопічним Патріка ван Леувена. Луганці повели в рахунку на 9-й хвилині – Русин отримав м'яч на куті штрафного та класно пробив у дальню дев'ятку.

А на 24-й не менш красивим голом відзначився Булеца. Гості відібрали м'яч у центрі поля, хавбек змістився з правого флангу до центру та закрутив у верхній кут воріт Шевченка – 0:2.

Другий забитий м'яч розслабив обидві команди. "Зоря" почала грати з економією сил. Натомість олександрійці, вочевидь, думками перебувала вже у відпустках. Фактично на півгодини ігрового часу про атакувальні дії забули і господарі, і гості.

Лише на екваторі другої 45-хвилинки луганці трохи додали в нападі. Це Русин узяв ініціативу на себе, ввірвався до карної зони "жовто-чорних", накрутив оборонця і пробив прямісінько в голкіпера. На цьому ліміт гольових моментів вичерпався.

Упевнена перемога дозволила "Зорі" наздогнати "Дніпро-1". Обидва колективи мають по 64 очки та претендуватимуть на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів. У фінальному турі луганці зіграють проти закарпатського "Миная". Хлопцям ван Леувена потрібна перемога та втрата очок "спортклубівцями".

До слова, донецький "Шахтар" розгромив "Дніпро-1" у Львові та здобув "золото" УПЛ.

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