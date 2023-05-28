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УПЛ: "Заря" одолела "Александрию" и догнала "Днепр-1" в борьбе за Лигу чемпионов

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Александрия, Воскресенье 28 мая 2023 17:18
УПЛ: "Заря" одолела "Александрию" и догнала "Днепр-1" в борьбе за Лигу чемпионов Фото: "Заря" оказалась сильнее в Александрии (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Выездной победой луганской "Зари" завершился матч 29-го тура чемпионата Украины против "Александрии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Александрия" – "Заря" – 0:2

Голы: Русин, 9, Булеца, 24

В дебюте соперники решили не отсиживаться в обороне. Такой подход принес успех подопечным Патрика ван Леувена. Луганчане повели в счете на 9-й минуте – Русин получил мяч на углу штрафной и классно пробил в дальнюю девятку.

А на 24-й не менее красивым голом отличился Булеца. Гости отобрали мяч в центре поля, хавбек сместился с правого фланга в центр и закрутил в верхний угол ворот Шевченко – 0:2.

Второй забитый мяч расслабил обе команды. "Заря" начала играть с экономией сил. В то же время александрийцы, очевидно, мыслями находились уже в отпусках. Фактически на полчаса игрового времени об атакующих действиях забыли и хозяева, и гости.

Лишь на экваторе второй 45-минутки луганчане немного прибавили в нападении. Это Русин взял инициативу на себя, ворвался в штрафную зону "желто-черных", накрутил защитника и пробил прямо в голкипера. На этом предел голевых моментов иссяк.

Уверенная победа позволила "Заре" догнать "Днепр-1". Оба коллектива имеют по 64 очка и будут претендовать на место в квалификации Лиги чемпионов. В финальном туре луганчане сыграют против закарпатского "Миная". Ребятам ван Леувена нужна победа и потеря очков "спортклубовцами".

К слову, донецкий "Шахтер" разгромил "Днепр-1" во Львове и завоевал "золото" УПЛ.

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