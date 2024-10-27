УПЛ: "Зоря" здолала "Лівий Берег" у матчі зі суперечливим пенальті та голом-красенем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Лівий Берег" – "Зоря" – 0:2

Голи: Будківський, 45+8 (пенальті), Яцик, 50

Відігравши перший тайм майже без моментів, команди активізувалися ближче до перерви. Точніше, активізувалася "Зоря", яка зрештою змогла піти на відпочинок у статусі лідера.

На 43-й хвилині луганці заробили перспективний штрафний майже на межі карного майданчика. Бити взявся Яцик, якому трохи не пощастило. Після його пострілу голкіпер "лелек" Механів перевів м'яч у поперечину. Але це ще був не кінець. Вже в компенсований час біля воріт господарів виник дуже суперечливий епізод, який і привів до голу.

Під час атаки "Зорі" Башіч пробив головою, Механів парирував перед собою, а потім за м'яч боролися форвард луганців Будківський та захисник киян Якимів. Капітан "Зорі" впав, але арбітр Дмитро Євтухов спочатку не зафіксував порушення. Потім протягом п'яти хвилин він чекав рішення суддів VAR, переглядав повтори сам і дуже-дуже вагався. Але все ж таки вказав на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував сам Будківський, забезпечивши своїй команді перемогу в першому таймі.

А лише розпочався другий, луганці знову забили. Цей гол не викликав жодних питань і вийшов дуже красивим. Вантух з лівого флангу віддав пас у центр на Яцика, а той з-за меж штрафного, метрів з 30-ти пробив потужно з якоюсь неймовірною підкруткою. Захисники та воротар киян навіть не встигли зреагувати.

Перевага у два м'ячі дозволила гравцям "Зорі" почуватися доволі комфортно. Вони віддали ініціативу господарям, при цьому могли забити ще. На 56-й хвилині шансом не скористався Будківський.

Щодо "Лівого Берега", команда дуже старалася забити, мала декілька напівмоментів, але вкотре не досягла успіху. Новачок УПЛ не зміг вразити ворота суперників у шостому матчі поспіль.

"Зоря" набрала 15 очок та наздогнала ЛНЗ і "Карпати", з якими ділить 6-8 місця. "Лівий Берег" з 8-ма пунктами наразі 14-й.