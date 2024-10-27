УПЛ: "Заря" одолела "Левый Берег" в матче с противоречивым пенальти и голом-красавцем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Левый Берег" – "Заря" – 0:2

Голы: Будковский, 45+8 (пенальти), Яцик, 50

Отыграв первый тайм почти без моментов, команды активизировались ближе к перерыву. Вернее, активизировалась "Заря", которая в конце концов смогла уйти на отдых в статусе лидера.

На 43-й минуте луганчане заработали перспективный штрафной почти на линии штрафной площадки. Бить взялся Яцик, которому чуть-чуть не повезло. После его "выстрела" голкипер "аистов" Механив перевел мяч в перекладину. Но это был еще не конец. Уже в компенсированное время у ворот хозяев возник очень спорный эпизод, который и привел к голу.

Во время атаки "Зари" Башич пробил головой, Механив парировал перед собой, а затем за мяч боролись форвард луганчан Будковский и защитник киевлян Акимов. Капитан "Зари" упал, но арбитр Дмитрий Евтухов поначалу не зафиксировал нарушения. Затем в течение пяти минут он ждал решения судей VAR, просматривал повторы сам и очень колебался. Но все же указал на 11 метров. Пенальти реализовал сам Будковский, обеспечив своей команде победу в первом тайме.

А только начался второй, луганчане снова забили. Этот гол не вызывал никаких вопросов и получился очень красивым. Вантух с левого фланга отдал пас в центр на Яцика, а тот из-за пределов штрафной, метров с 30 пробил мощно с какой-то невероятной подкруткой. Защитники и вратарь киевлян даже не успели отреагировать.

Преимущество в два мяча позволило игрокам "Зари" чувствовать себя достаточно комфортно. Они отдали инициативу хозяевам, при этом могли забить еще. На 56-й минуте шансом не воспользовался Будковский.

Что касается "Левого Берега", команда очень старалась забить, имела несколько полумоментов, но в который раз не преуспела. Новичок УПЛ не смог поразить ворота соперников в шестом матче подряд.

"Заря" набрала 15 очков и догнала ЛНЗ и "Карпаты", с которыми делит 6-8 места. "Левый Берег" с 8-ю пунктами идет 14-м.