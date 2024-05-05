УПЛ: "Зоря" вдесятьох вирвала нічию в "Полісся"

Житомирське "Полісся" розписало нічию з луганською "Зорею" у 27-му турі української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур
"Полісся" – "Зоря" – 1:1
Голи: Назаренко, 23 – Герреро, 61
Вилучення: Яцик, 36 (З, друга жовта картка)
На старті активнішим виглядав луганський колектив. Перший момент гості змарнували на 14-й хвилині, коли Антюх головою пробив у руки кіперу після навісу Вантуха. "Поліські вовки" відповіли голом на екваторі тайму – Назаренко в дотик перекинув м'яч через воротаря після передачі Смолякова з глибини.
Наступний важливий епізод трапився на 36-й хвилині. У простій ситуації в центрі поля Яцик відмахнувся від Таллеса, отримав другий "гірчичник" і залишив "Зорю" в меншості до кінця зустрічі
"Полісся" спробувало відразу скористатися чисельною перевагою. Ось Петряк поцілив у дальню стійку діагональним ударом. Далі Фортюне не докрутив м'яч у дальній кут, а згодом пробив вище воріт на добиванні після сейву Сапутіна на удар Таллеса.
Утім, луганці зуміли витримати тиск господарів під завісу першої половини та на старті другої 45-хвилинки. А далі "Зоря" навіть зуміли зрівняти рахунок. Бутко з правого флангу прострілив у центр штрафного майданчика, де Герреро прийняв м'яч і другим дотиком відправив у дальній кут.
У фінальні півгодини ініціативою володіли "поліські вовки". Команда Юрія Коваля, вочевидь, свідомо віддала м'яч житомирянам, а сама натомість зосередилася на обороні власних воріт. Із цим завданням вдалося впоратися. "Зоря" набрала важливий пункт і залишилася на 11-й сходинці (28 очок), а "Полісся" йде на 6-й позиції (43).
До слова, раніше пригадали топ-5 бомбардирів Прем'єр-ліги всіх часів.
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