УПЛ: "Заря" вдесятером вырвала ничью у "Полесья"

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Полесье" – "Заря" – 1:1

Голы: Назаренко, 23 – Герреро, 61

Удаление: Яцык, 36 (З, вторая желтая карточка)

На старте активнее выглядел луганский коллектив. Первый момент гости упустили на 14-й минуте, когда Антюх головой пробил в руки киперу после навеса Вантуха. "Полесские волки" ответили голом на экваторе тайма – Назаренко в касание опрокинул мяч через вратаря после передачи Смолякова из глубины.

Следующий важный эпизод произошел на 36-й минуте. В простой ситуации в центре поля Яцык отмахнулся от Таллеса, получил второй "горчичник" и оставил "Зарю" в меньшинстве до конца встречи.

"Полесье" попыталось сразу воспользоваться численным преимуществом. Вот Петряк попал в дальнюю штангу диагональным ударом. Далее Фортюне не докрутил мяч в дальний угол, а затем пробил выше ворот на добивании после сэйва Сапутина на удар Таллеса.

Впрочем, луганчане сумели выдержать давление хозяев под занавес первой половины и на старте второй 45-минутки. А дальше "Заря" даже сумели сравнять счет. Бутко с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Герреро принял мяч и вторым касанием отправил в дальний угол.

В финальные полчаса инициативой владели "полесские волки". Команда Юрия Коваля, очевидно, сознательно отдала мяч житомирянам, а сама сосредоточилась на обороне собственных ворот. С этой задачей удалось справиться. "Заря" набрала важный пункт и осталась на 11-й строчке (28 очков), а "Полесье" идет на 6-й позиции (43).