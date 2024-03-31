УПЛ: "Зоря" з дублем Герреро переграла "Металіст 1925"

Україна, Прем'єр-ліга, 22-й тур

"Зоря" – "Металіст 1925" – 2:1

Голи: Герреро, 41, 76 – Юсов, 63

У дебюті зустрічі команди обмінялися небезпечними моментами. Харків'янин Імереков після кутового завдав удару впритул, але Сапутін встиг зреагувати. Натомість луганець Чурко наважився на удар із відстані після перехоплення – мимо.

На 28-й хвилині "Зоря" розіграла зразкову атаку, що дивом не завершилася голом. Чурко п'ятою віддав на Антюха, а той прострілив повз воротаря на Кирюханцева. Він вже готувався відправити м'яч у сітку, але Фарина в останній момент заблокував спробу суперника.

А під завісу тайму "Зоря" повела в рахунку. Батагов хорошою передачею відшукав Герреро, а нападник луганців у дотик пробив повз Проценка. За мить до гольової комбінації на газоні опинився центрбек "Металіста 1925" Імереков, але судді VAR криміналу не побачили.

Луганський колектив продовжив контролювати перебіг подій після перерви. Підопічні Юрія Коваля продовжили нагнітати ситуацію біля воріт Проценка. Тим несподіванішим став гол команди Віктора Скрипника у відповідь – після гострої передачі з кутового Юсов забив із кількох метрів.

Утім, "Зоря" продовжила переважати на полі. Номінальні господарі витратили трохи більше десяти хвилин, щоб опинитися знову попереду. Роль лідера на себе взяв Герреро. Панамець отримав м'яч метрів за 25 від воріт, витримав паузу та потужним пострілом у кут залишив поза справами голкіпера.

Зрештою, луганці втримали переможний рахунок, хоч матч і затягнувся через повітряну тривогу в низці регіонів України. Завдяки домашньому успіху "Зоря" закріпилася на 12-й сходинці (22 очки). Тим часом "Металіст 1925" – передостанній (16 пунктів).