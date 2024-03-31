УПЛ: "Заря" с дублем Герреро обыграла "Металлист 1925"

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Заря" – "Металлист 1925" – 2:1

Голы: Герреро, 41, 76 – Юсов, 63

В дебюте встречи команды обменялись опасными моментами. Харьковчанин Имереков после углового нанес удар в упор, но Сапутин успел среагировать. В свою очередь луганец Чурко решился на удар с расстояния после перехвата – мимо.

На 28-й минуте "Заря" разыграла образцовую атаку, чудом не завершившуюся голом. Чурко пяткой отдал на Антюха, а тот прострелил мимо вратаря на Кирюханцева. Он уже готовился отправить мяч в сетку, но Фарина в последний момент заблокировал попытку соперника.

А под занавес тайма "Заря" повела в счете. Батагов хорошей передачей отыскал Герреро, а нападающий луганцев в касание пробил мимо Проценко. Через мгновение до голевой комбинации на газоне оказался центрбек "Металлиста 1925" Имереков, но судьи VAR криминала не увидели.

Луганский коллектив продолжил контролировать ход событий после перерыва. Подопечные Юрия Коваля продолжили нагнетать ситуацию у ворот Проценко. Тем неожиданней стал ответный гол команды Виктора Скрипника – после острой передачи с углового Юсов забил с нескольких метров.

Впрочем, "Заря" продолжила преобладать на поле. Номинальные хозяева потратили чуть больше десяти минут, чтобы оказаться снова впереди. Роль лидера на себя взял Герреро. Панамец получил мяч метрах в 25-ти от ворот, выдержал паузу и мощным выстрелом в угол оставил не у дел голкипера.

В конце концов, луганчане удержали победный счет, хотя матч и затянулся из-за воздушной тревоги в ряде регионов Украины. Благодаря домашнему успеху "Заря" закрепилась на 12-й строчке (22 очка). Тем временем "Металлист 1925" – предпоследний (16 пунктов).