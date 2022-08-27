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УПЛ: "Заря" вырвала победу над "Львовом", "Ворскла" проиграла "Вересу" в добавленное время

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Суббота 27 августа 2022 15:01
УПЛ: "Заря" вырвала победу над "Львовом", "Ворскла" проиграла "Вересу" в добавленное время Фото: "Львов" и "Заря" забили пять мячей на двоих (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Вторыми победами в двух турах украинской Премьер-лиги 2022/23 завершились для луганской "Зари" и ровенского "Вереса" матчи против "Львова" и полтавской "Ворсклы" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Ворскла" – "Верес" – 1:2

Голы: Скляр, 21 – Кучеров, 81, Шестаков, 90+6

"Львов" – "Заря" – 2:3

Голы: Бойко, 12, Ныч, 49 – Вантух, 8, Мышнев, 58, Алефиренко, 90

Полтавчане захватили инициативу со стартовых минут матча против "Вереса". Уже в дебюте команда Виктора Скрипника упустила несколько возможностей. В частности, Фелипе дважды пробивал из пределов штрафной, Степанюк не переиграл Когута в ближнем бою, а Олейник отправил мяч в руки киперу с линии штрафной.

А вот на 21-й "Ворскла" повела в счете. Это Сефери с левого фланга прострелил, а Евгений Пасич вынес прямиком под удар Скляру – хавбек в одно касание расстрелял ворота ровенчан.

Гол успокоил игру, а новая вспышка активности произошла под занавес тайма. Полтавчане Яворский и Фелипе в разных эпизодах головой завершали стандарты хозяев, но Когут и госпожа Фортуна были за "Верес". Гости усилиями Дахновского и Е. Пасича дважды проверили Ризныка – вратарь сборной был на высоте.

Второй тайм прошел в невысоком темпе с минимумом моментов и борьбой преимущественно в середине поля. И все же даже в такой ситуации гости свой шанс сравнять счет нашли – прострел Геннадия Пасича защитник остановил, но Кучеров успешно сыграл на добивании.

А на 90+6-й минуте гости сумели наказать "Ворсклу" за все неиспользованные моменты. Шестаков оказался на ударной позиции после передачи Клеца и обеспечил "Вересу" вторую победу из двух возможных.

Значительно богаче на голы стал матч во Львове. Одноименная команда и "Заря" обменялись забитыми мячами в стартовые 12 минут. Сначала Вантух классно пробил из пределов штрафной после скидки Имерекова во время стандарта. В ответ "горожанин" Бойко ворвался в штрафную зону луганчан и метко пробил в дальний угол.

Далее команды сосредоточились на обороне собственных ворот, так что до перерыва даже полумоменты в исполнении соперников отыскать трудно. Зато старт второй половины снова получился результативным.

На 49-й минуте Ныч на входе в штрафную получил пас от Бойко и пробил голкиперу в ближний угол – 2:1. Тут же "Львов" мог закрепить собственное преимущество, но Имереков в последний момент вынес мяч с линии ворот после сбраcывания того же Бойко...

А следующая же атака "Зари" привела к голу. В объятиях партнеров оказался джокер луганчан. Мышнев только вышел на замену, как после передачи Кристиана сразу из пределов штрафной переиграл Ильющенкова!

Развязка наступила на 90-й минуте. Алефиренко с правого фланга прорвался в штрафную и пробил едва ли не с нулевого угла, но ошибка вратаря "Львова" подарила три очка "Зари".

Напомним, что киевское "Динамо" во второй раз встретится с "Фенербахче" на групповом этапе Лиги Европы.

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