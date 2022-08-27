УПЛ: "Зоря" вирвала перемогу над "Львовом", "Ворскла" програла "Вересу" в доданий час

Другими перемогами в двох турах української Прем'єр-ліги 2022/23 завершилися для луганської "Зорі" та рівненського "Вереса" матчі проти "Львова" та полтавської "Ворскли" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Ворскла" – "Верес" – 1:2

Голи: Скляр, 21 – Кучеров, 81, Шестаков, 90+6

"Львів" – "Зоря" – 2:3

Голи: Бойко, 12, Нич, 49 – Вантух, 8, Мишньов, 58, Алефіренко, 90

Полтавці захопили ініціативу зі стартових хвилин матчу проти "Вереса". Уже в дебюті команда Віктора Скрипника змарнувала кілька нагод. Зокрема, Феліпе двічі бив із меж карної зони, Степанюк не переграв Когута в ближньому бою, а Олійник ударив у руки кіперу з лінії штрафного.

А ось на 21-й "Ворскла" повела в рахунку. Це Сефері з лівого флангу прострілив, а Євген Пасіч виніс прямісінько під удар Скляру – хавбек в один дотик розстріляв ворота рівнян.

Гол заспокоїв гру, а новий спалах активності стався під завісу тайму. Полтавці Яворський і Феліпе в різних епізодах головою завершували стандарти господарів, але Когут і пані Фортуна були за "Верес". Натомість гості зусиллями Дахновського та Є. Пасіча двічі перевірили Різника – воротар збірної був на висоті.

Другий тайм промайнув у невисокому темпі з мінімумом моментів і боротьбою переважно в середині поля. Та все ж, навіть у такій ситуації гості свій шанс зрівняти рахунок знайшли – простріл Геннадія Пасіча оборонець зупинив, але Кучеров успішно зіграв на добиванні.

А на 90+6-й хвилині гості зуміли покарати "Ворсклу" за всі невикористані моменти. Шестаков опинився на ударній позиції після передачі Кльоца та забезпечив "Вересу" другу перемогу з двох можливих.

Значно багатшим на голи став матч у Львові. Однойменна команда та "Зоря" обмінялися забитими м'ячами в стартові 12 хвилин. Спершу Вантух класно пробив із меж штрафного майданчика після скидки Імерекова під час стандарту. У відповідь "містянин" Бойко ввірвався до карної зони луганців і влучно пробив у дальній кут.

Далі команди зосередилися на обороні власних воріт, тож до перерви навіть напівнагоди у виконанні суперників відшукати важко. Зате старт другої половини знову вийшов результативним.

На 49-й хвилині Нич на вході до карної зони отримав пас від Бойка та пробив голкіперу в ближій кут – 2:1. Тут же "Львів" міг закріпити власну перевагу, але Імереков в останню мить виніс м'яч із лінії воріт після перекидання того ж Бойка...

А наступна ж атака "Зорі" призвела до гола. В обіймах партнерів опинився джокер луганців. Мишньов щойно вийшов на заміну, як після передачі Крістіана з меж штрафного майданчика переграв Ільющенкова!

Розв'язка ж настала на 90-й хвилині. Алефіренко з правого флангу прорвася до карної зони та пробив ледь із нульового кута, та помилка воротаря "Львова" подарувала три очки "Зорі".