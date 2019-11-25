УПЛ выбрала лучшего тренера и футболиста 15 тура

Украинская Премьер-лига (УПЛ) выбрала лучшего тренера и игрока 15 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Лучшим футболистом чтал нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес. Форвард "горняков" оформил хет-трик в матче против "Львова" (4:1). В голосовании он ощутимо (шесть голосов против трех) опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

Лучшим тренером стал Руслан Костышин. Наставник "Колоса" получил средний балл 4,6 из 5 по таким критериям: номинальный результат команды, управление подопечными, работа с кадрами, тренерское мастерство, накопительный критерий. Его подопечные переиграли одного из лидеров чемпионата Украины - черниговскую "Десну" (2:0), прервав длительную серию неудач.

"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, на второе место поднялось "Динамо" благодаря победе над "Мариуполем" (3:0). Третьей идет луганская "Заря", которая достаточно неожиданно уступила в гостях "Александрии".

Напомним, недавно "Колос" подписал контракт с нападающим Арни Вилхьялмссоном, который стал первым легионером в истории ковалевского клуба.